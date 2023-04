Suljovic schaltet bei Austrian Open Weltmeister Smith aus

Mensur Suljovic hat seinen Erfolgslauf bei den Austrian Darts Open fortgesetzt. Der 51-Jährige behielt am Sonntag im Achtelfinale in Premstätten, angetrieben vom lautstarken Heim-Publikum, gegen den regierenden Weltmeister und Ranglistenersten Michael Smith überraschend deutlich mit 6:2 die Oberhand. Am Vortag hatte Österreichs Aushängeschild bereits mit Peter Wright einen zweifachen Weltmeister aus dem Bewerb geworfen. Die restliche Finalrunde war noch am Sonntag angesetzt.

Auf Suljovic wartete in der Abendsession (ab 20.00 Uhr) im Kampf um den Halbfinaleinzug der Nordire Josh Rock, der gegen Mickey Mansell hauchdünn mit 6:5 gewann. In der ersten Runde hatte Suljovic am Freitag Ricky Evans mit 6:4 bezwungen.