Super-G der Männer in Garmisch wegen Nebels abgesagt

Von: apa

Nebel hat die Durchführung des Ski-Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen verhindert. Auch nach einigem Zuwarten wurde die Sicht auf der Kandahar nicht besser, um 12.15 Uhr entschieden sich die Organisatoren zur Absage. Laut FIS-Renndirektor Markus Waldner wird das Rennen am Freitag, dem 13. März, in Courchevel nachgeholt. Bei der letzten Speed-Station vor dem Weltcupfinale in Kvitfjell kommt es also zu einem Renntriple mit zwei Super-G und einer Abfahrt.

In Garmisch hatte es am Sonntag geregnet. Danach zog auch Nebel ein. “Es war praktisch keine Chance, man hat nicht mal ein Tor gesehen”, sagte Waldner im ORF. “Zusätzlich hat die Piste durch die ganze Manipulation mit Brezen-Salz an ein paar Stellen ein bisschen nachgegeben. Es wäre zu gefährlich gewesen.”

Die Abfahrt am Samstag hatte der Schweizer Marco Odermatt vor seinen Landsleuten Alexis Monney und Stefan Rogentin sowie dem Oberösterreicher Vincent Kriechmayr gewonnen. Odermatt führt in der Abfahrts- und der Super-G-Wertung komfortabel.