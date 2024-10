Superstar Nadal tritt zurück: “Der richtige Zeitpunkt”

Von: apa

Das Ende hatte sich abgezeichnet, am Donnerstag war es soweit: Tennis-Superstar Rafael Nadal erklärte in einem Video seinen Rückzug vom Profisport. “Es waren schwierige Jahre, die letzten beiden im Speziellen”, sagte der 38-jährige Spanier, Gewinner von 22 Grand-Slam-Turnieren und 92-facher ATP-Turniersieger. Nadal war zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagt worden. Bei der Endrunde im Davis Cup im November in Malaga wird er sein letztes Turnier bestreiten.