Sustainability Days Side Event: VSS veranstaltet Workshop im Parkhotel Laurin

Bozen – Nachhaltigkeit fordert uns auf allen Ebenen heraus und ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aus diesem Grund veranstaltet der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) am Mittwoch, 7. September in Bozen einen Workshop zum Thema „Nachhaltige Sportvereine und N!-Charta Sport“ in Partnerschaft mit Sustainability Days.

Der VSS veranstaltet den Workshop am Mittwoch, 7. September mit Beginn um 17.00 Uhr im Parkhotel Laurin in Bozen. Dabei geht es vor allem darum, den Nachhaltigkeitsgedanken in der Arbeit der Sportvereine und -verbände im Land Südtirol zu verankern, um gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Es geht auch darum besondere Anstrengungen von Sportvereinen zu würdigen und deutlich zu machen, dass nachhaltiges Handeln zur Attraktivität der Vereine beiträgt.

Frau Mag. Julia Anna Wlasak wird in ihrem Referat zum Thema “Nachhaltige Sportvereine“ mit Move4sustainability, die spezifischen Nachhaltigkeitsherausforderungen aber auch –potentiale im Sportbereich beleuchten. Frau Franziska Stader vom Europäisches Zentrum für Wirtschaftsforschung und Strategieberatung wird die N!-Charta Sport präsentieren.

Neben Inputs zum Thema Sport und Nachhaltigkeit lernen Sportvereinsfunktionäre in diesem Workshop Beispiele kennen und entwickeln individuelle Lösungen, wie sie selbst aktiv werden und eine nachhaltige Entwicklung vorantreiben können. „Die Nachhaltigkeit fordert uns auf allen Ebenen heraus, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss die Maxime unseres Handelns werden, denn wir wollen weiterhin und gemeinsam unser Land in ein gutes Heute und Morgen bewegen“, erklärt VSS-Obmann Günther Andergassen.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos und alle Interessierten können sich gerne mit der VSS-Geschäftsstelle in Verbindung setzen.