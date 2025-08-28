Swiatek mit Mühe in dritter US-Open-Runde

Von: apa

Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek hat mit mehr Mühe als erwartet die dritte Runde der Tennis-US-Open in New York erreicht. Die an Nummer zwei gesetzte Polin besiegte am Donnerstag im Arthur Ashe Stadium von Flushing Meadows die Niederländerin Suzan Lamens nach mehr als zwei Stunden 6:1,4:6,6:4. Weiter sind auch der Italiener Lorenzo Musetti, der Russe Andrej Rublew und dessen Landsfrau Jekaterina Alexandrowa.

Vor allem im zweiten Durchgang unterliefen Swiatek gegen die Weltranglisten-66. Lamens ungewohnt viele Fehler. “Es war kein einfaches Match, ich habe ein paar Fehler gemacht. Daher bin ich froh, dass ich es zu Ende gebracht habe”, meinte die 24-Jährige.