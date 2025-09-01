Aktuelle Seite: Home > Sport > Swiatek stürmt bei US Open ins Viertelfinale
Swiatek bot eine starke Vorstellung

Swiatek stürmt bei US Open ins Viertelfinale

Montag, 01. September 2025 | 21:09 Uhr
Swiatek bot eine starke Vorstellung
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Von: apa

Iga Swiatek ist bei den US Open im Eiltempo ins Viertelfinale gestürmt. Die in New York als Nummer zwei gesetzte Polin schlug die Russin Jekaterina Alexandrowa am Montag klar 6:3,6:1. Swiatek, die 2022 in Flushing Meadows den Titel geholt hatte, hat heuer damit bei allen vier Grand-Slam-Turnieren zumindest das Viertelfinale erreicht. Die 24-Jährige trifft nun entweder auf die Amerikanerin Amanda Anisimova oder die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia.

Bei den Männern endete der Höhenflug des Schweizers Leandro Riedi. Die Nummer 435 des ATP-Rankings scheiterte am australischen Weltranglisten-Achten Alex De Minaur mit 3:6,2:6,1:6. Kein Erfolgserlebnis aus österreichischer Sicht gab es in der zweiten Doppel-Runde. Lucas Miedler und der Portugiese Francisco Cabral (Nummer 12) unterlagen dem tschechisch-polnischen Duo Adam Pavlasek/Jan Zielinski 4:6,4:6.

