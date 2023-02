Swiatek stürmt in Doha zu ihrem zwölften WTA-Toursieg

Iga Swiatek hat das WTA-Tennisturnier in Doha in beeindruckender Weise dominiert und mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Die Weltranglisten-Erste fertigte am Samstag im Finale die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula in nur 69 Minuten mit 6:3,6:0 ab und feierte ihren zwölften WTA-Turniersieg. Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung gab die Polin in der ganzen Woche nur fünf Games ab.

Von: apa