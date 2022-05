Swiatek verlängert Erfolgslauf: Finale in Rom

Iga Swiatek hat ihren diesjährigen Erfolgslauf am Samstag fortgesetzt: Die erst 20-jährige Polin, die nach dem Abgang von Ashleigh Barty auch zur Nummer 1 der Tennis-Frauen aufgerückt ist, feierte am Samstag in Rom einen glatten 6:2,6:1-Erfolg über die als Nummer 3 gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus. Es war ihr bereits 27. Sieg en suite. Damit hat sie den Rekord von Serena Williams aus 2014/15 eingestellt. Nur noch ein Sieg fehlt zum bereits fünften Titel in diesem Jahr.

Doha, Indian Wells, Miami und Stuttgart hat Swiatek 2023 bereits gewonnen, nun trifft sie am Sonntag entweder auf Madrid-Siegerin Ons Jabeur (TUN) oder Daria Kasatkina (RUS). In dieser Form ist Swiatek aber nicht nur für Sonntag Favoritin, sondern auch auf ihren zweiten French-Open-Titel nach 2020. Roland Garros beginnt in einer Woche.