Synchronschwimmerinnen Alexandri-Trio vom Weltverband geehrt

Nach den Enttäuschungen bei den laufenden Weltmeisterschaften in Doha mit dem Nichtantreten von Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri im Duett und zwei sechsten Solo-Rängen für Vasiliki Alexandri sind die Österreicherinnen vom Weltverband World Aquatics als beste Synchronschwimmerinnen 2023 ausgezeichnet worden. Das half vor allem der Solistin über die ebenso am Freitag bekanntgewordene Ablehnung des OSV-Protests gegen ihren sechsten Rang in der freien Kür hinweg.

Nach Platz eins im Vorkampf hatte die 26-jährige zweifache Vize-Weltmeisterin von Fukuoka 2023 am Dienstag im Finale zwei Penalties erhalten und schaffte es so nicht in die Medaillenränge. “Der Weltverband World Aquatics hat den Protest in einer schriftlichen Stellungnahme abgelehnt und damit das ursprüngliche Ergebnis offiziell bestätigt”, hieß es in einer Mitteilung. Der Fall sei von einem Schiedsgericht nach der Anhörung aller Parteien nochmals behandelt und beurteilt worden.

Die Freude über die Auszeichnung war dennoch groß: “Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Es ist die Anerkennung für die harte Arbeit und die tollen Ergebnisse von letztem Jahr”, sagte Vasiliki Alexandri. “Wir sind sehr stolz auf unsere Familie und dass wir das Ganze, alle drei zusammen, geschafft haben und gemeinsam erleben dürfen. Die Erinnerungen und die Ehrung sind auch extrem motivierend.”

Ihre Drillingsschwestern, Weltmeisterinnen in Fukuoka in der freien Kür, nahmen durch den Gewinn in der per Publikumsabstimmung durchgeführten Wahl so doch etwas Wertvolles aus Doha mit. “Das gibt mir wirklich sehr viel Motivation. Es ist ein Olympiajahr. Das Ziel ist wieder eine Medaille zu gewinnen”, erklärte Anna-Maria Alexandri. Ihre Schwester Eirini-Marina Alexandri stimmte ein: “Wir können stolz sein, dass wir das geschafft haben. Das motiviert natürlich zusätzlich für die Olympischen Spiele. Da haben wir große Ziele. Wir wollen eine Olympiamedaille gewinnen.”