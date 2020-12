Szoboszlai wechselt in Winterpause von Salzburg zu Leipzig

Der Wechsel von Dominik Szoboszlai von Red Bull Salzburg zur RB Leipzig in der Winterpause ist fix. Wie Österreichs Serienmeister am Donnerstag vermeldete, unterschrieb der 20-jährige ungarische Teamspieler beim deutschen Champions-League-Achtelfinalisten einen Vertrag bis 2025. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht, laut Medienberichten fließen vorerst rund 20 Millionen Euro in die Salzburger Clubkassa.

Szoboszlai kam Anfang 2017 von Videoton nach Salzburg und war zuerst als Kooperationsspieler beim FC Liefering (42 Spiele, 16 Tore, 11 Assists) im Einsatz. Zudem spielte der Offensivmann auch sechsmal für das Salzburger Youth League-Team (ein Tor, sechs Assists). Seine Premiere für die “Bullen” feierte Szoboszlai im Mai 2018 in der Bundesliga gegen die Austria. Mittlerweile hat er 82 Spiele für Salzburg (26 Tore, 34 Assists) absolviert.

Szoboszlai wurde mit Salzburg dreimal österreichischer Meister und zweimal österreichischer Cup-Sieger, zudem kickte er zwei Saisonen in der Champions-League-Gruppenphase. Im vergangenen Sommer wurde er zum besten Bundesliga-Spieler der Saison 2019/20 gewählt.

Nach seinem fixierten Abschied verspürte Szoboszlai Wehmut. “Ich kann all die Erinnerungen, Gefühle und Erfolge, all das Erreichte nur schwer beschreiben. Ich bin als Junge gekommen und gehe als Mann. Als Fußballer habe ich in Salzburg so viel gelernt”, wurde der zwölffache ungarische Internationale in einer Salzburg-Aussendung zitiert.

Außerdem meinte Szoboszlai: “Ich habe hier so viele tolle Menschen getroffen, von denen viele jetzt meine Freunde sind und auch bleiben werden. Ich verlasse meine zweite Heimat Salzburg, aber sie wird immer in meinem Herzen bleiben.”

In der Leipziger Pressemitteilung sagte Szoboszlai: “Der Schritt nach Leipzig ist für meine Entwicklung perfekt, denn ich komme zu einem Top-Trainer und in eine unglaublich ambitionierte Mannschaft, die sehr jung ist, aber dennoch schon viel Erfahrung gesammelt hat und einige Erfolge feiern konnte. Hier werde ich mich hervorragend weiterentwickeln können und möchte natürlich mithelfen, dass der Verein auch 2021 so erfolgreich bleibt.”

Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund bedauerte den Abgang des Schlüsselspielers, wünschte ihm aber auch viel Glück. “Wir konnten in den letzten Jahren viele gemeinsame tolle Erfolge feiern und freuen uns, dass wir Domi auf seinem Weg unterstützen und begleiten konnten und er jetzt vom FC Red Bull Salzburg in eine europäische Top-Liga wechselt.”

An Szoboszlai sollen auch Top-Teams aus England, Spanien und Italien interessiert gewesen sein. Am Ende kam es dann zum insgesamt 18. Wechsel eines Fußball-Profis von Salzburg zu den ebenfalls von Red Bull unterstützten Leipzigern.