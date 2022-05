Bozen – Momo, der Förderverein Kinder-Palliativ in Südtirol veranstaltet am 11. und 12. Juni 2022 die Tage der Kinder-Palliativ-Betreuung, um Spenden für die Tätigkeiten des Vereins zu sammeln. Mit den Erlösen aus der Laufveranstaltung und Solidaritätswanderung MOMO RUN in Bozen und der Radveranstaltung «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und lebenslimitierenden Erkrankung sowie deren Familien.

Schirmherrin des Momo Run am Samstag den 11. Juni 2022 ist die Weltmeisterin im Eiskunstlauf Carolina Kostner und sie wird auch beim Start dabei sein. Der «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung ist eine italienweite Veranstaltung der Fondazione Maruzza Onlus Cure Palliative Pediatriche mit Sitz in Rom. Momo schließt sich dieser nationalen Solidaritätsbekundung an und mit dabei sind auch die Ski-Weltmeister Hannes Zingerle und Simon Maurberger. Ausgangspunkte für den «GIRO D`ITALIA» der Kinder-Palliativ-Betreuung sind Bozen, Sterzing, Meran, Salurn und Brixen mit dem Ziel am Waltherplatz in Bozen.