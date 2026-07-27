Tagger in Tennis-Weltrangliste in 1 Jahr von Rang 519 auf 45

Von: apa

Shootingstar Lilli Tagger hat es im Eiltempo in die Top 50 der Tennis-Weltrangliste geschafft. Vor exakt einem Jahr noch 519., hat sie mit ihrem am Sonntag in Prag realisierten ersten WTA-Turniersieg nun nicht einmal mehr ein Zehntel dieser Zahl als Ranking stehen. Als 45. fehlen ihr nur noch 18 Positionen auf Anastasia Potapova, Österreichs Nummer eins, aber doch auch noch gut 500 Punkte bis dahin. Für eine US-Open-Setzung sind es noch gut 200 Zähler – theoretisch möglich.

Taggers Ausnahmestellung mit ein paar wenig anderen auf der Tour zeigt, dass heuer sonst nur Mirra Andrejewa als Teenager Titel geholt hat, und zwar in Linz. Bei ihrem Triumph im Juni bei den French Open aber war die aktuell auf Weltranglistenplatz fünf liegende Russin bereits 19 Jahre alt. Tagger hingegen wird erst im nächsten Februar 18. Die Osttirolerin ist die jüngste Spielerin in den Top 100, nächstjüngste ist die auf Position 16 rangierende Iva Jovic. Die US-Amerikanerin ist gut zwei Monate älter als Österreichs derzeitige Nummer zwei.

Maruska: “Riesengroßes Lebenszeichen”

Die Frauen geben im rot-weiß-roten Spitzen-Tennis im Einzel mehr und mehr den Ton an, während bei den Männern zuletzt in Kitzbühel keiner gegen einen ausländischen Gegner gewonnen hat und es keinen Top-100-Spieler gibt. Österreichs Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska freut der Höhenflug, und auch der erste WTA-Turniersieg seit 13 Jahren: “Das ist ein riesengroßes Lebenszeichen des österreichischen Damen-Tennis. Ich denke, dass Lillis Reise mal sehr weit gehen kann. Man muss ihr aber die Zeit geben. Da gibt es noch viele Sachen, an denen sie mit ihrem Team arbeitet.”

Nach ihrem Siegeszug in der tschechischen Hauptstadt mit Erfolgen vor dem Finaltriumph gegen die Ukrainerin Saria Snigur im Viertelfinale gegen die drittgereihte Tschechin Sara Beljek und im Halbfinale gegen die auf Position zwei eingestufte tschechische Lokalmatadorin Barbora Krejcikova gönnt sich Tagger eine Woche Turnierpause, ehe sie nächste Woche bei einem WTA125-Turnier in Warschau serviert. Danach geht es in die USA, wo es in der Cincinnatti-Quali losgeht. Potapova hingegen spielt diese Woche, in Washington wurde ihr ein Auftaktmatch gegen US-Star Venus Williams zugelost.