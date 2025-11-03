Aktuelle Seite: Home > Sport > Tagger in Weltrangliste nun 156. – Kraus knapp an Top 100
Tagger in Weltrangliste nun 156. – Kraus knapp an Top 100

Montag, 03. November 2025 | 10:20 Uhr
APA/APA/AFP/-
Von: apa

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger findet sich am Montag nach ihrem Lauf bis ins Finale von Jiujiang in der WTA-Weltrangliste auf Platz 156 wieder. Sie verbesserte sich damit um 79 Ränge. Sinja Kraus schob sich nach ihrem Titel beim Challenger in Cali um 22 Positionen auf Platz 107 nach vorne, ihr fehlen nur 35 Zähler auf das erstmalige Erreichen der Top 100. In diesen figuriert weiter Julia Grabher an 91. Stelle.

Während die Frauen derzeit ihre WTA Finals in Riad bestreiten, starten diese bei den ATP-Männern unmittelbar danach am Sonntag in Turin. Vor dem Saisonkehraus hat sich Jannik Sinner mit seinen Titeln in Wien und Paris wieder auf den “Tennisthron” gesetzt. Er führt nun 250 Zähler vor Carlos Alcaraz, gegen den er am 10. Jänner unmittelbar vor den Australian Open in Seoul eine Exhibition bestreiten wird. Österreichs einziger Top-100-Mann, Filip Misolic, verbesserte sich um zwei Ränge auf Platz 85 – sein bisher bestes Ranking.

