Tampa Bay gewinnt auch zweites Spiel in NHL-Finals

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat auch das zweite Duell mit den Montreal Canadiens gewonnen und führt in den NHL-Finals um den Eishockey-Stanley Cup 2:0. Nach dem 5:1 zum Start holte das Eishockey-Team aus Florida am Mittwochabend (Ortszeit) ein 3:1 gegen den Rekordchampion der National Hockey League aus Kanada. Die Meisterschaft geht an das Team, das zuerst vier Siege holt.

Anthony Cirelli traf aus großer Distanz zum 1:0, Nick Suzuki glich in einem Power Play für die Canadiens aus zum 1:1. Mit beeindruckendem Einsatz und einem Hechtsprung erzielte Blake Coleman zwei Sekunden vor dem Ende des zweiten Drittels erneut die Führung für Tampa Bay. Ondrej Palat traf zum 3:1-Endstand im letzten Drittel.

Die Spiele drei und vier werden nun in Montreal ausgetragen. Zwar sind die Canadiens mit ihrem Antrag auf mehr Zuschauer gescheitert, haben aber zumindest wohl wieder Trainer Dominique Ducharme auf der Bank. Er verpasste wegen eines positiven Corona-Tests die beiden ersten Partien und zuvor schon die Halbfinal-Serie gegen die Vegas Golden Knights.