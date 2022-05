Target Competition holt Doppelsieg beim 24h Rennen am Nürburgring

Nürburg – Vor unglaublichen 230.000 Zuschauern fand am vergangenen Wochenende das berühmt- berüchtigte 24h Rennen statt. Auch in diesem Jahr beteiligten sich die Südtiroler vom Team Target Competition mit zwei Autos an diesem Rennen, einem Hyundai Elantra TCR mit den Fahrern Manuel Lauck (D), Marc Basseng (D) und Mikel Azcona (SP) und einem Hyundai i30N TCR mit Jean Carl Vernay (LUX), Moritz Östreich (D) und Antti Buri (FIN).

Insgesamt beteiligten sich 135 Fahrzeuge am Rennen, darunter viele Porsche, BMW, Audi, Lamborghini, Ferrari und Porsche GT3 mit weit über 500 PS.

In diesem starken Feld konnte Target Competition das hervorragende Ergebnis vom Vorjahr toppen. Vor zahlreichen und viel stärkeren Fahrzeugen kam der Elantra auf den sensationellen 18. Platz. Der i30N beendete das Rennen hingegen auf P31. Damit gewann der Elantra die Gesamtwertung der TCR Klasse, der i30N kam auf den zweiten Platz.

Mit diesem Traumergebnis im Gepäck bereitet sich das Team nun auf die nächsten Rennen in der TCR Europe und TCR Italy die in den nächsten Wochen stattfinden.