Target Competition holt Podiumsplatz in Frankreich

Großer Erfolg in Le Castellet

Bozen – Am vergangenen Wochenende gastierten die Südtiroler vom Team Target Competition in Le Castellet in Frankreich. Im Rahmen der TCR Europe bestritten sie 2 Rennen.

Auf Grund einer schlechten Einstufung der BOP (Balance of performance) mit Zusatzgewicht und reduzierter Motorleistung, wusste das Team dass es ein sehr schwieriges Rennwochenende werden würde.

Das Qualifying lief für Felice Jelmini und Josh Files trotzdem hervorragend, mit dem 2. bzw. dem 3. Platz wurden sie nur knapp von der Pole verdrängt. Nicola Baldan hingegen musste sich mit dem 15. Startplatz begnügen.

Beim Start zum 1. Rennen konnte Jelmini seinen 2. Platz vorerst verteidigen, fiel aber bald auf P3 zurück. Diesen Platz behauptete er bis ans Rennende. Mit diesem Ergebnis brachte er für sich und Target Competition ein weiteres Topergebnis nach Hause.

Gar nicht gut gelang der Start Josh Files. Er verlor viele Ränge, konnte sich etwas zurück kämpfen und wurde schlussendlich Achter.

Nicola Baldan konnte mit P9 einige Plätze gutmachen.

Das zweite Rennen am Sonntag bescherte dem Briten Files einen Reifenplatzer, damit war für ihn das Rennen vorüber und wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft waren verloren.

Jelmini und Baldan landeten respektive auf P8 und P10.

Die nächsten Rennen finden vom 17.-19.6. in Spa Francorchamps statt.