Target Competition startet mit einem Sieg in die neue Saison

Bozen – Im heurigen Jahr geht das Südtiroler Motorsport-Rennsportteam Target Competition in zwei verschiedenen Rennserien an den Start: in der TCR Italy und in der TCR Europe. Gefahren wird dabei ausschließlich mit Hyundai Fahrzeugen, dem Elantra TCR und dem i30 N TCR.

An diesem Wochenende stand das erste Rennen zur TCR Italy in Monza auf dem Programm. Mit drei neuen Fahrern, dies sind Niels Langefeld (NL), die 19 Jahre junge Francesca Raffaele (I) und Cesare Brusa (I) wird die Titelverteidigung angestrebt. Besonders der erfahrene und erfolgreiche Langefeld dürfte gute Chancen auf den Titel haben.

Das Qualifying bestätigte diese Vermutung, um fünf Hundertstel Sekunden verpasste Langefeld extrem knapp die Pole.

Im Rennen das bei leichtem Regen stattfand, konnte sich Langefeld schon nach wenigen Metern die erste Position holen. Er führte das Feld souverän durch das ganze Rennen, zeitweise hart bedrängt vom Iren Jack Young. Dieser touchierte auch den Hyundai des Niederländers, dieser rettete sich jedoch mit einem spektakulären Drift. Langeveld beendete somit das erste Rennen in der neuen Saison der TCR Italy mit einem großartigen Sieg.

Cesare Brusa, gestartet lediglich von P 28, kämpfte sich durchs Feld und konnte einen hervorragenden zehnten Rang nach Hause tragen. Francesca Raffaele, von P 29 ins Rennen gegangen, landete auf dem 20. Platz.

Gar nicht nach dem Geschmack des Südtiroler Teams verlief hingegen das zweite Rennen am Sonntag. Auf Grund der „reverse grid“ startete Langeveld von der achten Startposition aus. Beim Start auf trockener Rennstrecke gelang es ihm nach wenigen Metern sich auf den fünften Platz vorzukämpfen. Wenige Runden später schlug jedoch der Defektteufel zu, Niels Langeveld wurde mit einem gebrochenen Stoßdämpfer gezwungen das Rennen zu beenden. Die beiden anderen Target-Fahrer Brusa und Raffaele landeten auf den hinteren Rängen.

Die nächsten Rennen zur TCR Italy finden vom 5. bis 8. Mai in Imola statt.

https://www.acisport.it/campionati/TCRItaly/