Team Canada und Ocelari Trinec im Spengler-Cup-Finale

Das Team Canada greift beim 93. Spengler Cup nach dem 16. Turniersieg. Die Kanadier deklassierten im ersten Halbfinale des traditionellen Eishockey-Turniers in Davos am Montag TPS Turku mit 6:0. Team Canada steht zum fünften Mal in Folge im Finale. Dort treffen die Nordamerikaner auf Ocelari Trinec. Der tschechische Meister schaltete Ambri-Piotta aus.

Durch die Niederlage von Ambri-Piotta verpasste Österreichs Eishockey-Teamstürmer Dominic Zwerger den Einzug ins Finale. Ambri musste sich den Tschechen mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.