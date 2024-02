Tennis-Doppel Erler/Miedler in Rio de Janeiro im Endspiel

Alexander Erler und Lucas Miedler haben sich am Samstag für das Endspiel des ATP500-Sandplatzturniers in Rio de Janeiro qualifiziert. Die Österreicher setzten sich bei dem mit 2,271 Mio. Dollar dotieren Event gegen die Franzosen Sadio Doumbia/Fabien Reboul nach 1:58 Stunden mit 7:6(3),7:6(2) durch. Im Endspiel am Sonntag treffen der Tiroler und der Niederösterreicher auf die kolumbianisch-brasilianische Paarung Nicolas Barrientos/Rafael Matos (COL/BRA).

Für Erler/Miedler geht es um den insgesamt sechsten Titel auf der Tour. In bisher sechs Finali hatten die ÖTV-Daviscupper nur in Marrakesch 2023 nicht triumphiert.