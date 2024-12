Tennis-Nachwuchshoffnung Lilli Tagger gewinnt WTA-Tour-DebÃ¼t

Von: apa

Österreichs Tennis-Nachwuchshoffnung bei den Frauen, Lilli Tagger, hat am Montag ihr erstes Match auf der WTA-Tour gewonnen. Die erst 16-jährige Osttirolerin besiegte zum Auftakt des mit 100.000 Euro dotierten WTA125-Turniers in Limoges die Weltranglisten-154. Victoria Jimenez Kasintseva (AND) mit 3:6,6:3,6:2. Nächste Gegnerin ist die Spanierin Nuria Parrizas Diaz (WTA-100.). Tagger ist noch Nummer 945 im Ranking, allein dieser Sieg bringt ihr einen Sprung um 169 Positionen.