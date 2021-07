Tennis-Star Osaka gelingt Comeback, topgesetzte Barty out

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat sich gleich in der ersten Runde des olympischen Tennis-Bewerbs verabschieden müssen. Die Australierin unterlag am Sonntag in Tokio Sara Sorribes Tormo 4:6,3:6. Die Spanierin ist die Nummer 48 der Welt. Die japanische WTA-Zweite Naomi Osaka besiegte die Chinesin Zheng Saisai dagegen mit 6:1,6:4 und gab damit ein erfolgreiches Comeback. Weiter kamen auch Aryna Sabalenka und Karolina Pliskova.

Für Osaka war es das erste Match seit Ende Mai. Sie hatte sich bei den French Open in Paris nach der ersten Runde zurückgezogen und längere Depressionsphasen öffentlich gemacht. In der zweiten Runde trifft sie auf die Schweizerin Viktorija Golubic.

Nach dem Ausscheiden von Barty ist die Japanerin nun umso mehr Gold-Favoritin. Die Australierin verließ die Anlage schlecht gelaunt, gegenüber internationalen Medien gab sie kein Statement ab. Lediglich mit australischen Reportern sprach sie kurz.

Bei den Männern schaffte es der fünftgesetzte Alexander Zverev ohne Probleme in die zweite Runde. Gegen den klaren Außenseiter Lu Yen-Hsun aus Taiwan gewann der Deutsche 6:1,6:3. Der Pole Hubert Hurkacz besiegte den Australier Luke Saville 6:2,6:4. Saville war kurzfristig als Gegner zum Zug gekommen, nachdem der Ungar Marton Fucsovics abgesagt hatte. Saville bestritt ein paar Stunden nach seinem Einzel mit seinem Partner John Millman die Doppel-Partie gegen die Österreicher Oliver Marach/Philipp Oswald.