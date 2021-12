Thiem-Comeback verschoben – Kein Start bei Exhibition-Event

Dominic Thiem hat sein dieser Tage angepeiltes Turnier-Comeback nach hinten geschoben. Österreichs Tennis-Aushängeschild sagte am Dienstag seine Teilnahme an der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi ab. “Ich habe geplant in Abu Dhabi wieder ins Bewerbsgeschehen einzugreifen, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, um auf dem höchsten Level mithalten zu können”, begründete der 28-jährige Niederösterreicher.

Es sei enttäuschend, dieses Jahr bei diesem Exhibition-Turnier nicht dabei sein zu können. “Ich muss aber meine Vorbereitung für die neue Saison fortsetzen und hoffe wirklich, dass ich in Zukunft bei der Mubadala World Tennis Championship spielen kann”, wurde Thiem zitiert. Der US-Open-Sieger von 2020 hat wegen einer Handgelenksverletzung seit seinem Antreten auf Mallorca am 22. Juni auf der Tour pausieren müssen. Auch deshalb ist er im Ranking mittlerweile auf Position 15 zurückgefallen.

Sein Comeback hätte er am Donnerstag gegen Andy Murray geben soll. In den Genuss, auf den schottischen Ex-Weltranglistenersten zu treffen, kommt nun ein anderer Akteur. Nachnominiert wurden mit dem Briten Dan Evans und dem US-Amerikaner Taylor Fritz gleich zwei Spieler, da auch der Norweger Casper Ruud seine Nennung zurückgezogen hat.