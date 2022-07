Thiem dank Wildcard vor US Open in Winston-Salem im Einsatz

Thiem wird vor den US Open in Winston-Salem aufschlagen

Der Turnierplan von Dominic Thiem vor den US Tennis-Open nimmt konkrete Formen an. Wie die Veranstalter des 250er-ATP-Turniers von Winston-Salem (North Carolina) am Montag mitteilten, hat der US-Open-Sieger 2020 die ihm angebotene Wildcard angenommen. Das Turnier steigt genau in der Woche vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das ab 29. August über die Bühne geht.

Thiem dabei zu haben, sei eine “fantastische Neuigkeit”, sagte Turnierdirektor Jeff Ryan auf der Website. “So viele Menschen möchten ihm auf seinem Weg zurück von einer mühsamen Verletzung zu seinem besten Tennis zuschauen.”

Aktuell ist Thiem beim Heimturnier in Kitzbühel im Einsatz, trifft dort am Dienstag (19.30 Uhr/live ServusTV) zum Auftakt auf Alexander Schewtschenko (RUS). Nach Kitz überlegte Thiem zuletzt in Montreal (ab 7. August) anzutreten, die Teilnahme in Cincinnati (ab 14. August) sei fix, erklärte er vergangene Woche in Gstaad.