Thiem muss bei Erstauftritt in Mallorca verletzt aufgeben

Für Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat es in einem durchwachsenen Jahr den nächsten Rückschlag gesetzt. Der 27-jährige Niederösterreicher musste am Dienstag in seinem Auftaktspiel beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca gegen Adrian Mannarino bei einer klaren 5:2-Führung aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk aufgeben. Statt Selbstvertrauen für den Rasen-Klassiker in Wimbledon zu tanken, scheint nun sein Start kommende Woche auf dem “Heiligen Rasen” gefährdet.

Zuvor war die Partie nach Wunsch verlaufen, dank einem Break zum 4:2 war alles auf eine Satzführung des Weltranglistenfünften hinausgelaufen. Dann verspürte er bei 5:2 aber bei einem Vorhandschlag nach eigener Aussage einen “Knacks” im Handgelenk. Er wurde vom Physiotherapeuten behandelt und sagte beim Druck auf die Schmerzstelle, dass es “richtig schmerzhaft” sei. Nach minutenlanger Pause entschied er sich, nicht mehr weiterzuspielen.

“Im Moment kann man nur vermuten. Er hat sich eine Handgelenksverletzung zugezogen, eine Art Verdrehung”, sagte Thiem-Physio Alex Stober. Man werde nun im Krankenhaus bei einer MRI-Untersuchung abklären, ob strukturelle Schäden vorliegen. “Alles andere weiß man erst später”, so Stober. Dass auf Thiem eine Pause zukommen wird, scheint aber sehr wahrscheinlich. “Knacken ist grundsätzlich nie ein gutes Zeichen. Hoffen wir, dass es nur eine Verdrehung im Handgelenk war, mit dem Handwurzelknochen vielleicht eine leichte Kapselverletzung”, gab der Deutsche Einblick. Zum jetzigen Zeitpunkt sei aber alles nur Spekulation.

Der regierende US-Open-Champion war auf Mallorca nach seinem enttäuschenden Erstrundenaus bei den French Open nach guten Trainingseinheiten mit großer Motivation auf die Tour zurückgekehrt. Auf Rasen war es sein erster Auftritt seit Wimbledon 2019. Der ordnet sich ein in eine Liste von mehreren Negativerlebnissen in dieser Saison. Knie- und Motivationsprobleme hatten etwa von Mitte März bis Ende April eine rund siebenwöchige Spielpause zur Folge gehabt.

Mannarino konnte sich über den Aufstieg nicht so richtig freuen. “Es ist schön für mich, im Viertelfinale zu stehen, aber auf diese Art zu gewinnen ist nicht so cool. Dominic ist so ein netter Typ, ich hoffe, dass es ihm bald besser geht, es nichts Ernstes ist”, verlautete der Franzose.