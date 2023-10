Thiem spielt vor Wien noch in Bratislava und Antwerpen

Nach seiner Viertelfinal-Niederlage in Astana ist es für Dominic Thiem nicht zum Masters-1000-Event nach Shanghai weitergegangen. Der 30-jährige Niederösterreicher lässt den Asien-Trip aus und spielt vor den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle kommende Woche noch beim Challenger-Turnier in Bratislava und in der Woche darauf in Antwerpen (ATP-250). Danach hat er im starken ATP-500-Feld in Wien eine Wildcard sicher.

Seine Gastritis-C hat der Ex-US-Open-Sieger offenbar so gut wie überstanden. Auf APA-Nachfrage äußerte sich sein Manager Moritz Thiem dazu. “Dem Magen geht es viel besser, die Energie ist fast vollständig zurück.” Auch dem zuletzt angeschlagenen rechten Knie, das Thiem in Astana getaped hatte, gehe es wieder besser.