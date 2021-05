Thiem startet am Sonntagnachmittag in French Open

Thiem schlägt in Paris bereits am Sonntag auf

Dominic Thiem startet, wie bereits durchgesickert, bereits am Sonntag in seine achten French Open. Der zweifache Roland-Garros-Finalist und die Nummer 4 des Turniers spielt auf dem Center Court im zweiten Match nach 11.00 Uhr (live ORF 1 und Eurosport) gegen den Spanier Pablo Andujar. Davor startet die als Nummer zwei gesetzte Japanerin Naomi Osaka gegen die Rumänin Patricia Maria Tig in das mit 34,37 Mio. Euro dotierte zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres.