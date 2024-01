Titelverteidiger Senegal gewinnt Auftaktspiel im Afrika Cup

Das Fußballteam des Senegal hat die Titelverteidigung beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste mit einem sicheren Derby-Sieg begonnen. Die Auswahl von Teamchef Aliou Cisse bezwang am Montag in Yamoussoukro Gambia mit 3:0 (1:0). Im Abendspiel treffen ebenfalls in der Gruppe C Kamerun und Guinea aufeinander.

Pape Gueye brachte den Senegal nach Vorarbeit von Starstürmer Sadio Mane mit der ersten Chance in Führung (4.). Nach Rot für Gambias Ebou Adams kurz vor dem Pausenpfiff machte Lamine Camara in Überzahl mit zwei Treffern (52., 86.) alles klar. Bei Gambia kam LASK-Mittelfeldspieler Ebrima Darboe bis zur 83. Minute zum Einsatz.