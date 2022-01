Titelverteidiger Spanien startet mit Sieg in Handball-EM

Die Iberer besiegten Tschechien in Bratislava

Die Top-Favoriten der Handball-Europameisterschaft sind erfolgreich ins Turnier gestartet. Titelverteidiger Spanien setzte sich am Donnerstagabend in Bratislava mit 28:26 (14:11) gegen Tschechien durch. Auch Olympiasieger Frankreich, Weltmeister Dänemark, Rekord-Europameister Schweden sowie Norwegen schafften zum Auftakt Siege. Co-Gastgeber Ungarn musste dagegen gleich im ersten Spiel vor mehr als 20.000 Zuschauern in Budapest eine überraschende Niederlage hinnehmen.

Die Ungarn verloren gegen Außenseiter Niederlande trotz der lautstarken Unterstützung ihrer Fans mit 28:31 (10:13). Keine Blöße gaben sich dagegen die anderen Anwärter auf den Titel. Frankreich setzte sich im ersten Spitzenspiel des Turniers mit 27:22 (13:11) gegen die coronageplagten Kroaten durch. Dänemark siegte klar mit 30:21 (18:10) gegen Montenegro, Schweden gewann 30:18 (17:11) gegen Bosnien-Herzegowina.

Auch Norwegen hatte zum Auftakt keine Probleme und setzte sich mit 35:25 (15:11) gegen Co-Gastgeber Slowakei durch. Österreichs Handballer starten am Freitag gegen Polen (20.30 Uhr/live ORF Sport +) in Bratislava ins Turnier.