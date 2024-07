Titelverteidigerin Vondrousova in erster Wimbledon-Runde out

Von: apa

Titelverteidigerin Marketa Vondrousova hat sich schon in der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon verabschiedet. Die Tschechin unterlag der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro am Dienstag überraschend deutlich mit 4:6,2:6. Als davor letzte Titelverteidigerin war für Steffi Graf vor 30 Jahren schon zum Auftakt Endstation gewesen.

Vondrousova hatte sich im Vorjahr als ungesetzte Spielerin beim Rasen-Traditionsturnier durchgesetzt. Heuer war ihre Vorbereitung von einer Hüftverletzung beeinträchtigt, in Berlin musste sie aufgeben. Der in der Weltrangliste auf Platz 83 liegenden Bouzas Maneiro reichte es gegen ihre fehleranfällige Gegnerin, den Ball in erster Linie im Spiel zu halten. Die 21-Jährige holte ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Event überhaupt.

Mit Vondrousovas Ausscheiden ist für eine weitere Mitfavoritin Wimbledon vorbei. Zuvor hatte die belarussische Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka ihre Titel-Hoffnung aufgeben müssen. Sie sagte wegen einer Schulterverletzung ihren Start kurzfristig ab.