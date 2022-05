Topfavoritin Swiatek im Achtelfinale der French Open

Topfavoritin Iga Swiatek ist mit dem 31. Sieg in Serie souverän ins Achtelfinale der French Open eingezogen. Die 20-jährige Polin setzte sich am Samstag gegen Danka Kovinic aus Montenegro mit 6:3,7:5 durch und ist in Paris damit weiter ohne Satzverlust. Die Weltranglistenerste verlor zum letzten Mal im Februar beim Tennisturnier in Dubai gegen Jelena Ostapenko ein Spiel.

Die topgesetzte Swiatek ist neben der Spanierin Paula Badosa (3) und Aryna Sabalenka (6) aus Belarus eine von nur drei verbliebenen Top-10-Spielerinnen im Turnier. Swiatek gewann zuletzt außerdem 46 von 47 gespielten Sätzen und holte sich die Turniersiege in Stuttgart und Rom. Im Jahr 2013 war der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams mit 34 Siegen in Serie ein ähnlicher Erfolgslauf gelungen.

Bei den Männern schaffte es Mitfavorit Daniil Medwedew ohne Mühe ins Achtelfinale. Der Weltranglisten-Zweite aus Russland gewann gegen den Serben Miomir Kecmanovic klar mit 6:2,6:4,6:2. Der 26-jährige Medwedew benötigte lediglich 1:48 Stunden für seinen Erfolg.