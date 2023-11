Torfestival in London: 4:4 zwischen Chelsea und ManCity

Englands Fußballmeister Manchester City hat die Chance verpasst, die Tabellenführung in der Premier League auszubauen, und erstmals in dieser Saison remisiert. Bei Chelsea kamen die “Citizens” am Sonntag in einem spektakulären Spiel zu einem 4:4 (2:2), Erling Haaland traf doppelt. ManCity führt die Tabelle mit 28 Zählern und einem Punkt Vorsprung vor dem Zweiten Liverpool und dem Dritten Arsenal an. Liverpool hatte davor Brentford mit 3:0 (1:0) besiegt.

An der Stamford Bridge brachte Haaland ManCity zunächst in der 25. Minute per Foulelfmeter in Führung. Kurz darauf traf Thiago Silva (29.) zum Ausgleich für die Gastgeber. Der frühere City-Stürmer Raheem Sterling (37.) erzielte das 2:1 für Chelsea, bevor Manuel Akanji (45.+1) der Guardiola-Elf den Ausgleich bescherte. Mit 2:2 ging es in die Halbzeitpause.

Direkt nach dem Wiederanpfiff traf erneut Haaland (47.). Der wilde Schlagabtausch zwischen den beiden Teams ging weiter. Nach dem Ausgleich von Nicolas Jackson (67.) spielten beide Mannschaften auf Sieg. Chelsea-Torschütze Silva fälschte einen Schuss von Manchesters Rodri (86.) unhaltbar für seinen Tormann Robert Sanchez ab. Doch den Schlusspunkt setzte Chelseas Cole Palmer (95.), der aus der Jugend von ManCity kam, mit seinem verwandelten Strafstoß zum 4:4.

Bei Liverpools sechstem Heimsieg in Serie in dieser Saison traf der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah (39., 62.) gleich doppelt für die Reds und erreichte damit die Marke von 200 Toren im englischen Fußball. Diogo Jota (74.) sorgte für die Entscheidung. Zuvor hatte Liverpool gleich mehrfach Pech gehabt. Zwei Treffer von Darwin Nunez wurden wegen knapper Abseitsposition aberkannt.