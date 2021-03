Torjäger Aguero verlässt Manchester City

Der argentinische Starstürmer Sergio Aguero wird den designierten englischen Fußball-Meister Manchester City am Saisonende verlassen. Das gab der Club am Montag bekannt. Nach zehn Jahren und 257 Toren in 384 Einsätzen wird der Vertrag des in der jüngeren Vergangenheit oftmals verletzten 32-Jährigen nicht mehr verlängert. Er begibt sich als Citys Rekord-Torschütze auf Vereinssuche. Der FC Barcelona wurde in englischen Medienberichten schon als mögliches Ziel genannt.

Aguero wurde mit City viermal englischer Meister, gewann einmal den FA-Cup und fünfmal den Ligacup. 2014/15 wurde er mit 26 Toren Schützenkönig der Premier League. Aguero werde für seine Verdienste im City-Dress wie seine früheren Teamkollegen Vincent Kompany und David Silva mit einer Statue gewürdigt, erklärte Vereinschef Khaldoon Al Mubarak.