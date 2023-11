Toronto unterlag Philadelphia erneut

Für die Toronto Raptors hat es am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch im zweiten Duell mit den Philadelphia 76ers binnen fünf Tagen nichts zu holen gegeben. Auf das 107:114 vor eigenem Publikum folgte ein 99:114 auswärts. Jakob Pöltl verzeichnete in 27:47 Minuten je neun Punkte und Rebounds. Hinzu kamen zwei Assists und ein Block des 28-jährigen Wieners.

Die Partie war 32 Minuten lang auf Augenhöhe verlaufen, ehe sich die 76ers von 75:73 bis zum Ende des dritten Viertels auf 90:77 absetzten. Damit war eine Vorentscheidung gefallen. Toronto kam im Schlussabschnitt nicht mehr näher als auf 90:99 heran. Scottie Barnes erzielte 24 Punkte für die Kanadier. Joel Embiiid, amtierender “MVP” der NBA, führte Philadelphia mit 28 Zählern und 13 Rebounds an.

Für Pöltl steht am Sonntag ein besonderes Spiel an. Er kehrt erstmals seit seinem Abschied im Februar nach San Antonio zurück. Der Center hatte viereinhalb Jahre für die Texaner gespielt, ehe er sein Comeback bei Toronto gab.

Vor allem dank eines überragenden Victor Wembanyama haben die Spurs nach dem 115:114 vom Dienstag auch das zweite Aufeinandertreffen mit Titelanwärter Phoenix Suns binnen 48 Stunden in Arizona für sich entschieden. Der Nummer-eins-Pick im NBA-Draft 2023 erzielte beim 132:121 mit 38 Punkten eine Karrierebestleistung. Zudem zehn Rebounds bedeuteten für “Wemby” das zweite Double-Double beim erst fünften Einsatz für San Antonio in der stärksten Basketballliga der Welt. Aufseiten der Suns markierte der nach einer Knöchelverletzung zurückgekehrte Devin Booker 31 Zähler und 13 Assists. Für Kevin Durant standen 28 Punkte zu Buche.

NBA-Ergebnis vom Donnerstag: Philadelphia 76ers – Toronto Raptors (9 Punkte, 9 Rebounds in 27:47 Minuten von Jakob Pöltl) 114:99.