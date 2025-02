Toronto verliert ohne Pöltl gegen Memphis 107:138

Von: apa

Ohne Jakob Pöltl auf dem Parkett haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Memphis Grizzlies 107:138 verloren. Der von den Los Angeles Lakers umworbene Center laboriert an einer Hüftprellung, die am Vortag gegen die New York Knicks zu seinem vorzeitigen Aus in der Halbzeit geführt hatte. Die Wechselfrist in der NBA endet am (heutigen) Donnerstag um 21.00 Uhr MEZ.

Die Kanadier mussten gegen die Grizzlies nicht nur auf den 29-jährigen Wiener, sondern auch auf ihren Topscorer RJ Barrett und auf Immanuel Quickley verzichten. Dennoch lag die Mannschaft von Coach Darko Rajakovic zur Halbzeit mit 59:53 voran, wurde nach der Pause jedoch überrollt. Ochai Agbaji, Jamal Shead und Ja’kobe Walter erzielten je 14 Punkte für Toronto. Jaren Jackson Jr. mit 32 und Ja Morant mit 26 Zählern führten den Zweitplatzierten der Western Conference an.

50 Punkte von Gilgeous-Alexander

Nächster Gegner der Raptors ist am Freitag auswärts Oklahoma City Thunder. Der NBA-Leader besiegte die Phoenix Suns 140:109 und landete damit den 40. Saisonerfolg. Nicht zu stoppen war Shai Gilgeous-Alexander. Der All-Star-Guard zeichnete für 50 Zähler seines Teams verantwortlich.

Die Cleveland Cavaliers gewannen bei den Detroit Pistons 118:115. Evan Mobley erzielte 30 Punkte für die im NBA-Osten führende Franchise aus Ohio. Ein gelungenes Debüt feierte De’Aaron Fox im Dress der San Antonio Spurs. Der Guard führte Pöltls Ex-Club mit 24 Zählern und 13 Assists zu einem 126:125 bei den Atlanta Hawks. Victor Wembanyama verzeichnete ebenfalls 24 Punkte und holte zwölf Rebounds für die Texaner.