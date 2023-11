Tottenham gibt PL-Tabellenführung nach furiosem Derby ab

Tottenham Hotspur hat in einem hektischen Londoner Derby gegen Chelsea die erste Saisonniederlage kassiert und die Tabellenspitze in der Premier League abgegeben. Die “Spurs” mussten sich den “Blues” am Montagabend in einer intensiven Partie mit 1:4 (1:1) geschlagen geben, nach 55 Minuten agierten die Nordlondoner allerdings in doppelter Unterzahl. Damit eroberte der englische Fußball-Meister Manchester City die Tabellenführung nach der 11. Runde zurück.

Tottenham (26) liegt nun einen Punkt hinter ManCity (27) auf Platz zwei, Chelsea (15) kletterte auf Tabellenplatz zehn und bescherte Trainer Mauricio Pochettino einen emotionalen Sieg an alter Wirkungsstätte. Für Chelsea wurde Nicolas Jackson (75., 90.+4, 90.+7) mit einem Hattrick kurz vor Spielende zum Matchwinner. Dejan Kulusevski hatte die anfangs deutlich überlegenen Spurs von Trainer Ange Postecoglou nach sechs Minuten mit einem abgefälschten Schuss noch in Führung gebracht. Dann überschlugen sich die Ereignisse.

Insgesamt drei Tore von Tottenham-Kapitän Heung-min Son (14.) und den beiden Chelsea-Profis Raheem Sterling (21.) und Moises Caicedo (28.) wurden korrekterweise aberkannt. Vor dem vermeintlichen Caicedo-Treffer traf Spurs-Verteidiger Cristian Romero seinen argentinischen Landsmann Enzo Fernandez aber unglücklich am Knöchel, Schiedsrichter Michael Oliver entschied nach siebenminütiger VAR-Unterbrechung auf Rot und Elfmeter. Diesen verwandelte Cole Palmer (35.) glücklich, nachdem Tormann Guglielmo Vicario den Ball an die Innenstange lenkte.

Danach wurde ein weiterer Treffer von Jackson (37.) richtigerweise nicht gewertet, in der zwölfminütigen Nachspielzeit mussten die beiden Spurs-Leistungsträger James Maddison und Micky van de Ven verletzungsbedingt vom Feld. Nach dem Seitenwechsel kassierte Destiny Udogie nach einem Foul an Sterling die Gelb-Rote Karte. Trotz doppelter Unterzahl spielten die Hausherren mutig nach vorne und verteidigten riskant an der Mittellinie. Das rächte sich in der 75. Minute, als Jackson einen Sterling-Stanglpass nach einem schnellen Angriff versenkte. Eric Dier gelang drei Minuten später der vermeintliche Ausgleich, der “Joker” stand allerdings im Abseits.

In der Nachspielzeit drückte Jackson einen weiteren Stanglpass über die Linie und überspielte Vicario nach einem weiteren Konter.