Trainerduell mit Ilzer an Hasenhüttl: TSG – Wolfsburg 0:1

Von: apa

Ralph Hasenhüttl hat das Duell der beiden österreichischen Trainer in der deutschen Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Der vom Ex-Premier-League-Coach betreute VfL Wolfsburg feierte am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Christian Ilzers TSG Hoffenheim. Erfolge gab es auch für Heidenheim (2:0 gegen Union Berlin), Freiburg (3:2 gegen Kiel), Mainz (2:0 gegen Bochum) und Frankfurt (1:0 bei St. Pauli). Das Abendspiel (18.30 Uhr) bestreiten Gladbach und der FC Bayern.

Das entscheidende Tor für Wolfsburg erzielte Mohammed Amoura im Zuge eines Corners per Kopf (29.), nachdem er Alexander Prass enteilt war. Der Ex-Sturm-Graz-Profi spielte durch und ließ in der 79. Minute eine Topchance auf den Ausgleich aus. Sein ÖFB-Teamkollege Patrick Wimmer kam auf der Gegenseite in der 63. Minute auf den Platz.

Ilzer bei Hoffenheim mit dürftiger Bilanz

Ilzer schaffte bei seinem Amtsantritt im vergangenen November ein 4:3 gegen Leipzig, danach folgten fünf Niederlagen und drei Unentschieden. Bereits im DFB-Pokal Anfang Dezember kassierte Hoffenheim ein 0:3 gegen die Wolfsburger, für die der Sieg am Samstag den ersten Dreier nach zuletzt zwei Niederlagen bedeutete.

Bei Freiburgs 3:2-Heimerfolg über Kiel mussten die Sieger ohne den erkrankten Philipp Lienhart auskommen, Michael Gregoritsch wurde in der 69. Minute eingewechselt. Phillipp Mwene bereitete beim 2:0 von Mainz vor eigenem Publikum gegen Bochum das zweite Tor der Gastgeber mustergültig vor. Heidenheim bezwang Union Berlin (Christopher Trimmel spielte durch) unter anderem durch einen Treffer des Ex-Austrianers Franz Krätzig (17.).

Der Tabellendritte Eintracht Frankfurt setzte sich in Hamburg gegen den FC St. Pauli (David Nemeth bis 86.) mit 1:0 durch. Das Goldtor ging auf das Konto von Omar Marmoush (32.), der unmittelbar vor einem Wechsel zu Manchester City stehen soll.