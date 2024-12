Trainingsbestzeit für Slowenen Hrobat in Beaver Creek

Miha Hrobat ging das Training rasant an (Archiv)

Von: apa

Miha Hrobat hat die Handbremse schon im ersten Training von Beaver Creek gelockert. Beim Speed-Auftakt der alpinen Ski-Männer war der Slowene sechs Zehntel schneller als die Abfahrt-Topstars Marco Odermatt (+0,61) und Cyprien Sarrazin (+0,62) auf den Plätzen zwei und drei. Schnellster Österreicher war am Dienstag Daniel Hemetsberger (13./+1,41) vor Daniel Danklmaier (17./+1,46). Vincent Kriechmayr hatte als 22. im ersten Abtasten auf der Birds of Prey 1,67 Sek. Rückstand.

13 ÖSV-Läufer nahmen das Training in Angriff. Kriechmayr, Danklmaier, Hemetsberger, Stefan Babinsky (+2,26), Otmar Striedinger (+2,33), Stefan Rieser (+2,80) und Manuel Traninger (+2,91) sind für die erste Saisonabfahrt gesetzt. Um drei noch offene Tickets fahren Raphael Haaser (+2,00), Felix Hacker (+2,65), Andreas Ploier (+2,83), Stefan Eichberger (+3,38), Vincent Wieser (+3,72) und Lukas Feurstein (+5,09).

Im Super-G hat der ÖSV neun Startplätze. Die Aufgebote für die drei Rennen in Beaver Creek – das Wochenende wird mit einem Riesentorlauf abgeschlossen – werden laut Verband nach dem Abfahrtstraining am Donnerstag bekannt gegeben. Das zweite, für Mittwoch angesetzte Training wurde nach der erfolgreichen Durchführung am Dienstag gestrichen.