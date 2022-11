Turnier für Dänemark-Mittelfeldspieler Delaney vorbei

Für Dänemarks defensiven Mittelfeldspieler Thomas Delaney ist die Fußball-WM in Katar vorbei. Wie die Dänen am Mittwoch bekanntgaben, erlitt der 31-jährige in Diensten des FC Sevilla beim Auftakt-0:0 gegen Tunesien eine Knieverletzung und fällt rund vier Wochen aus. Dänemarks weitere Gegner in Gruppe sind Frankreich (Samstag) und Australien (Mittwoch).

Von: apa