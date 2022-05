U16: FCS gewinnt Hinspiel in Avellino

Die Unter 16-Mannschaft der Serie C des FC Südtirol setzt sich im Hinspiel der ersten Runde der nationalen Play-Offs mit 2:1 bei Avellino durch.

Die Weißroten – die ihre Regular Season auf Platz 2 von Kreis B beenden konnten – behalten auf dem Kunstrasenplatz des Stadio „Partenio-Lombardi“ gegen die gleichaltrigen Jungs der Irpini – ihrerseits Dritter von Kreis E – nach einem anfänglichen Rückstand die Ruhe und drehen im Anschluss die Partie: Barone bringt die Gastgeber in der 19. Minute nämlich zunächst in Front, ehe das Team von Mister Giampaolo Morabito neun Minuten später durch Costa ausgleichen kann (28.). Nach dem Seitenwechsel markiert Vranici in Spielminute 75 den 2:1-Endstand für den FCS. Das Rückspiel steigt am kommenden Sonntag, den 8. Mai, im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg um 11.00 Uhr.

AVELLINO – FC SÜDTIROL 1:2 (1:1)

AVELLINO: Esposito (7. De Luca), Pagano (84. Spina), Codraro, Fabbricatore (53. Donatiello), Barone, Solaro, Villanova, Sole (53. Petti), Pennetta (84. Nisci), Dell’Acqua, Argento

Auf der Ersatzbank: Natale, De Falco, Sciarillo, Bevilacqua

Trainer: Roberto Filarmonico

FC SÜDTIROL: Bonifacio, Bahamas, Sula, Margoni, Gender, Zejnullahu, Buonavia, Hofer, Costa, Vranici, Fugato

Auf der Ersatzbank: Malsiner, Reng, Dal Pozzo, Naffaa, Malcangio, Chanii, Quaranta, Stublla

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Bruno Spina (Barletta) | Giacomo Sirico & Luigi Di Sauro (Torre del Greco)

TORE: 1:0 Barone (19.), 1:1 Costa (28.), 1:2 Vranici (75.)

ANMERKUNGEN: Eckenverhältnis: 1-3, Gelbe Karten: Pagano, Villanova, Bonifacio, Zejnullahu. Nachspielzeit: 2min + 6min