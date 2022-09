U17 wird zu “HC Bozen Foxes“

Bozen – Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Jugendabteilung der HCB Foxes Academy und der ersten Mannschaft des HCB Südtirol Alperia, wird die U17 Mannschaft ab diesem Jahr unter dem Namen “HC Bozen Foxes” an der Meisterschaft teilnehmen und mit dem Logo der 1. Mannschaft auf ihren Trikots auflaufen.

Die jungen Weißroten starteten am vergangenen Samstagnachmittag mit einem soliden 9:1-Sieg gegen Zoldo/Padova in der Bozner Sparkasse Arena in die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Luca Felicetti, mit den Assistenten Andrea Galeazzi und Manuel Accarino, wurde der Gruppe eins der Meisterschaft zugeteilt und trifft dort auf die Aosta Gladiators, Asiago Juniors, Trento Silvelox, Eppan, Valpellice Bulldogs und Meran Junior. Am Samstag, den 24. September, um 14.30 Uhr, spielt die U17 der Foxes erneut zu Hause gegen den HC Trento Silvelox.

“Unser langfristiges Ziel ist es, den Jugendsektor in Bozen schrittweise zu verbessern und so aufzubauen, dass er in Zukunft regelmäßig neue Talente für die erste Mannschaft hervorbringt – so HCB-Geschäftsführer Dieter Knoll -, denn seit langer Zeit fehlen die Eigengewächse aus dem eigenen Nachwuchs, wobei uns absolut bewusst ist, wie wichtig sie für den ICE Hockey League Standort Bozen sind. Nachdem die Sparkasse Arena innerhalb der nächsten vier Jahre um eine zweite Eisfläche erweitert wird und folglich endlich ausreichend Eiszeiten für die Jugendmannschaften zur Verfügung stehen wird, ist der Zeitpunkt dieses Aufbauprojekt anzugehen. Die HCB-Foxes-Academy arbeitet seit einigen Jahren daran, der weiß-roten Jugendabteilung wieder zu neuem Glanz zu verhelfen und ich glaube, dass der eingeschlagene Weg, auch wenn er noch lang ist, der richtige ist”.

“Für uns und unsere Jungs ist es eine Freude und eine Ehre, den HCB auf Jugendniveau vertreten zu dürfen”, erklärt Ruggero Rossi De Mio, Präsident der HCB Foxes Academy und ehemaliger Bozner Rekordspieler. “Wir arbeiten hart daran, einige junge Talente in die erste Mannschaft zu bringen: wir sind uns bewusst, dass es Talent, Engagement und Hingabe braucht, um in die ICE Hockey League aufzusteigen, aber ich glaube, dass schon die Verantwortung, ein Logo wie das der Foxes auf dem Trikot tragen zu dürfen, ein großer Anreiz für die Jungs ist”.