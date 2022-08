Uhr Br und Silvia Moser siegen für die Gemeinde Hafling beim 9. Palio des Burggrafenamtes

Preis Piero & Franco Richard fällt an Roncal

Meran – Vor einer großen Publikumskulisse sicherte sich die Gemeinde Hafling die 9. Ausgabe des Palio des Burggrafenamtes. In einem packenden Endkampf führte Silvia Moser die 8-jährige Stute Uhu Br für die Gemeinde zum Sieg. Nur hauchdünn geschlagen geben mussten sich Julia Graf und ihre Stute Viola, die für die Gemeinde St. Leonhard ins Rennen gegangen waren. Rexi mit Reiterin Irene Moser vervollständigte für die Gemeinde Naturns das Podest.

Im Ausscheidungsrennen für den Palio des Burggrafenamtes hatte sich die Gemeinde Naturns mit dem Pferd Bethany (I. Saggiomo) vor der Gemeinde Tscherms mit Jacksun und der Gemeinde Algund mit Space Oddity durchgesetzt.

Der 2 Vorlauf fiel an Ginger E Fred (F. Locatelli), der mit der Gemeinde Hafling gekoppelt war. Das Podest komplettierten Painful für die Gemeinde Kuens und Passito, der für die Gemeinde Rifian an den Start ging.

Auf dem Hindernisparcours fiel der erste Herbstklassiker an Roncal. Der Wallach aus dem tschechischen Rennstall Dr. Charvat setzte sich mit im Sattel Jan Faltejsek im Sattel überlegen im Preis Richard durch. Roncal löste sich eingangs der Zielgeraden von Zio Reginaldo und siegte am Ende sicher vor dem Wallach aus dem Rennstall der Familie Aichner. Der 3. Rang fiel an Lucicherichama.

2 Mal erfolgreich war am Nachmittag Jockey Pavel Slozil Jr. Der Tscheche siegte mit Santa Klara im Cross Country und gewann danach auch mit Natam das Hürdenrennen um den Preis Rössl Rabland.