Aktuelle Seite: Home > Sport > Ungarn stellt im Davis Cup mit Sieg gegen ÖTV-Doppel auf 1:2
Miedler (vorne) und Erler mussten sich im Doppel geschlagen geben

Ungarn stellt im Davis Cup mit Sieg gegen ÖTV-Doppel auf 1:2

Samstag, 13. September 2025 | 13:27 Uhr
Miedler (vorne) und Erler mussten sich im Doppel geschlagen geben
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Tennis-Männer haben den ersten Matchball im Davis-Cup-Duell mit Ungarn ausgelassen. Alexander Erler und Lucas Miedler mussten sich am Samstag in Debrecen im Doppel Fabian Marozsan/Zsombor Piros mit 6:7(4),6:7(2) geschlagen geben. Die Ungarn verkürzten auf dem von ihnen gewählten Hartplatz damit auf 1:2. Im Anschluss traf Lukas Neumayer im Einzel auf Piros. Das Team, das zuerst drei Siege eingefahren hat, erreicht das Finalturnier in Bologna.

Erler/Miedler waren im Doppel zu favorisieren, auch wenn Österreichs Paradepaarung auf der Tour seit Oktober 2024 getrennte Wege geht. Die Österreicher glichen ein Break der Ungarn zum 3:2 in der 6.000 Zuschauer fassenden Fönix Arena im ersten Satz zum 4:4 aus. Bei 6:5 und 40:15 hatten Erler/Miedler bei Aufschlag Marozsan zwei Satzbälle, die Ungarn retteten sich aber mit vier Punkten in Folge ins Tiebreak. Auch dort lag das ÖTV-Duo 4:2 voran, Marozsan/Piros entschieden den Satz aber mit fünf Punkten in Serie zu ihren Gunsten.

Ungarn-Duo in entscheidenden Phasen da

Im zweiten Durchgang mussten die Österreicher bei 3:4 und Aufschlag Miedler einen heiklen Breakball abwehren. Ohne Aufschlagverlust eines Teams ging es erneut ins Tiebreak. Dort machten die Ungarn die ersten vier Punkte. Beim Stand von 6:2 nutzte Piros den ersten von vier Matchbällen mit einem Volley. Erler/Miedler hatten davor ihre jüngsten sechs Davis-Cup-Doppel für sich entschieden. “Vom Papier müssten wir es gewinnen”, sagte Miedler im ORF. “Aber wir haben ja noch zwei Partien.” ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer trauerte einer “Riesenchance” nach. “In den wichtigen Situationen waren die Ungarn besser.”

Die Österreicher müssen im Osten Ungarns ohne ihre beiden besten Einzelspieler antreten. Sebastian Ofner hatte sich wegen körperlicher Probleme eine Auszeit genommen. Dazu musste mit Filip Misolic am Freitag kurzfristig auch noch die aktuelle Nummer eins krankheitsbedingt abreisen. Jurij Rodionov und Ersatzmann Neumayer brachten die ÖTV-Auswahl dennoch mit überraschenden Drei-Satz-Siegen gegen die höher eingeschätzten Marozsan bzw. Marton Fucsovics mit 2:0 in Führung.

Einer der beiden Österreicher muss nun auch ein zweites Einzel gewinnen, um Rot-Weiß-Rot erstmals seit 2012 ins Davis-Cup-Viertelfinale zu bringen. Neumayer bekommt es dabei nicht wie vorgesehen mit Marozsan zu tun. Anstelle des Weltranglisten-56. setzten die Ungarn kurzfristig den im Doppel stark aufgetretenen Piros ein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Kommentare
188
“Von einer Reallohnerhöhung kann keine Rede sein”
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
Kommentare
58
Wildcamper in den Dolomiten: Erste Gemeinde strafft die Zügel
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Kommentare
55
„Sie hat die Ehe zerstört, deshalb ist seine Handlung nachvollziehbar“
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Kommentare
32
Anti-Bären-Spray: “Bedeutender Schritt für Sicherheit in den Wäldern”
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Kommentare
30
Von München nach Venedig: Deutsche E-Biker stranden auf 2.600 Metern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 