Uphill Bozen-Jenesien findet nach zweijähriger Pause erneut statt

Bozen – Nach zweijähriger Zwangspause lädt die Sektion Soltnflitzer des ASV Jenesien Raiffeisen heuer wieder zum Uphill Bozen-Jenesien ein. Der Berglauf findet am Freitag, den 13. Mai 2022 um 19.30 Uhr statt und wird heuer zum fünften Mal ausgetragen.

Es haben sich schon einige Athleten angemeldet. Darunter auch niemand geringerer als der bekannte Ultra-Trail Läufer Daniel Jung. Der bisherige Streckenrekord liegt bei den Frauen bei 35:08.53 und bei den Männern bei 29:20.52. Gespannt wartet man darauf, ob diese Rekorde eine Athletin/ein Athlet unterbieten wird können.

Anmeldungen sind noch bis 11.05.2022 um 19.00 Uhr über die Webseite www.soltnflitzer.it offen. Nachmeldungen sind am Tag des Wettkampfes, am 13.05.022, direkt an der Talstation der Seilbahn nach Jenesien noch möglich von 18.00 bis 19.00 Uhr. Neu ist heuer, dass jeder Sportbegeisterte, ohne Zeitmessung und ohne ärztliches Attest, am „Just for fun“ teilnehmen kann.

Die Athleten starten an der Talstation der Seilbahn nach Jenesien in Bozen. Zunächst geht es über die asphaltierte Straße zum Schloss Rafenstein. Dabei legen die Athleten eine der steilsten Straßenstrecken Europas zurück. Ab dort führt die Strecke über eine betonierte Straße und dann über Wald- und Wiesenwege nach Jenesien.

Der letzte Anstieg führt die Teilnehmer über Stiegen unterhalb der Kirche und stellt sie im letzten Teilstück noch einmal hart auf die Probe, bis das Ziel vor der Mittelschule direkt am Dorfplatz in Jenesien erreicht wird. Die Strecke beträgt ca. 4 Kilometern mit einem Höhenunterschied von 785 Metern. Es gibt einen Massenstart, die Verwendung der Stöcke ist nicht Pflicht.