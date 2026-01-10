Aktuelle Seite: Home > Sport > Urs Fischer verpasst mit Mainz Sieg bei Ex-Club Union Berlin
Emotionale Achterbahnfahrt für Urs Fischer an der alten Försterei

Urs Fischer verpasst mit Mainz Sieg bei Ex-Club Union Berlin

Samstag, 10. Januar 2026 | 17:44 Uhr
Emotionale Achterbahnfahrt für Urs Fischer an der alten Försterei
APA/APA/dpa/Soeren Stache
Schriftgröße

Von: apa

Schlusslicht Mainz 05 hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga Punkte liegengelassen. Die Elf von Urs Fischer spielte am Samstag bei Union Berlin, dem Ex-Club des Schweizer Trainers, nach 2:0-Führung nur 2:2. ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig steuerte eine Torvorlage bei den Mainzern bei. Freiburg schlug den Hamburger SV 2:1, Heidenheim und Köln trennten sich 2:2. Die Duelle St. Pauli – RB Leipzig und Bremen – Hoffenheim waren witterungsbedingt abgesagt worden.

Mainz ging in Berlin – wo Fischer bei seiner Rückkehr herzlich empfangen worden war – durch Nadiem Amiri in Führung (30.). Benedict Hollerbach erhöhte nach mustergültigem Pass von Veratschnig (69.), der durchspielte. Jeong Woo-yeong schaffte für Union den Anschlusstreffer (77.), Danilho Doekhi rettete nach einem Eckball per Kopf einen Zähler für die Gastgeber. Bei Union stand Innenverteidiger Leopold Querfeld in der Startelf, Christopher Trimmel wurde in Hälfte zwei eingetauscht.

Mainz bleibt mit nur neun Punkten aus den ersten 16 Runden weiter drei Zähler hinter St. Pauli und Heidenheim, das seinerseits gegen Köln eine 1:0- bzw. 2:1-Führung nicht über die Ziellinie bringen konnte. Bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak nach einer Stunde eingetauscht. Freiburg drehte in Überzahl gegen den HSV einen 0:1-Rückstand durch Tore von Vincenzo Grifo (53./Elfmeter) und Igor Matanovic (83.) noch in einen Sieg. Der mit Gelb verwarnte Freiburger ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart wurde zur Pause ausgewechselt. Die Breisgauer liegen einen Zähler vor Union auf Platz acht.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
48
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
47
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
35
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
34
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 