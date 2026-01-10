Urs Fischer verpasst mit Mainz Sieg bei Ex-Club Union Berlin

Von: apa

Schlusslicht Mainz 05 hat im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga Punkte liegengelassen. Die Elf von Urs Fischer spielte am Samstag bei Union Berlin, dem Ex-Club des Schweizer Trainers, nach 2:0-Führung nur 2:2. ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig steuerte eine Torvorlage bei den Mainzern bei. Freiburg schlug den Hamburger SV 2:1, Heidenheim und Köln trennten sich 2:2. Die Duelle St. Pauli – RB Leipzig und Bremen – Hoffenheim waren witterungsbedingt abgesagt worden.

Mainz ging in Berlin – wo Fischer bei seiner Rückkehr herzlich empfangen worden war – durch Nadiem Amiri in Führung (30.). Benedict Hollerbach erhöhte nach mustergültigem Pass von Veratschnig (69.), der durchspielte. Jeong Woo-yeong schaffte für Union den Anschlusstreffer (77.), Danilho Doekhi rettete nach einem Eckball per Kopf einen Zähler für die Gastgeber. Bei Union stand Innenverteidiger Leopold Querfeld in der Startelf, Christopher Trimmel wurde in Hälfte zwei eingetauscht.

Mainz bleibt mit nur neun Punkten aus den ersten 16 Runden weiter drei Zähler hinter St. Pauli und Heidenheim, das seinerseits gegen Köln eine 1:0- bzw. 2:1-Führung nicht über die Ziellinie bringen konnte. Bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak nach einer Stunde eingetauscht. Freiburg drehte in Überzahl gegen den HSV einen 0:1-Rückstand durch Tore von Vincenzo Grifo (53./Elfmeter) und Igor Matanovic (83.) noch in einen Sieg. Der mit Gelb verwarnte Freiburger ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart wurde zur Pause ausgewechselt. Die Breisgauer liegen einen Zähler vor Union auf Platz acht.