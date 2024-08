US-Amerikaner Finke schwimmt mit Weltrekord zu 1.500-m-Gold

Von: apa

US-Ass Bobby Finke hat am Sonntag zum Abschluss der Olympia-Schwimmbewerbe in der Pariser La Defense Arena für den dieser Tage zweiten Weltrekord in diesem mobilen 50-m-Becken gesorgt. Der Titelverteidiger siegte über 1.500 m Kraul in 14:30,67 Min. und unterbot damit die auf den Tag genau zwölf Jahre davor bei den Spielen in London fixierte bisherige Topmarke des Chinesen Sun Yang um 0,35 Sek. Über 50 m Kraul der Frauen gewann wie über 100 m Kraul die Schwedin Sarah Sjöström.

Den einzigen Weltrekord davor bei den Schwimm-Bewerben dieser Spiele hatte der Chinese Pan Zhanle über 100 m Kraul fixiert.