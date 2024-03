US-Langläuferin Diggins holt zum zweiten Mal Gesamtweltcup

Teresa Stadlober hat die Langlauf-Weltcup-Saison am Sonntag in Falun mit Rang 14 im Massenstart über 20 km Skating beendet. Der 31-jährigen Salzburgerin fehlten am Ende 32,2 Sekunden auf die siegreiche Jessie Diggins. Die US-Amerikanerin triumphierte im Zielsprint vor den Norwegerinnen Heidi Weng und Anne Kjersti Kalvaa. Diggins sicherte sich mit einem dominanten Auftritt in Schweden zudem zum zweiten Mal nach 2021 den Gesamtweltcup.

Diggins lief den Bewerb von vorne. Die große Kristallkugel fixierte die 32-Jährige mit dem Gewinn von zwei Bonuswertungen bereits während des Rennens. Stadlober landete in der abgelaufenen Weltcup-Saison dreimal auf Rang vier – im Skiathlon im Dezember in Trondheim, beim Klassiker über 50 km am Holmenkollen sowie am Samstag in Falun über 10 km klassisch. Den Weltcup schloss die Olympia-Dritte von 2022 auf dem zwölften Gesamtrang ab. Besser war sie zuletzt 2019/20 als Zehnte klassiert.