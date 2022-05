USA besiegt bei Eishockey-WM Großbritannien 3:0

Die USA haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland gegen Großbritannien drei Punkte geholt. Das US-Team gewann am Donnerstag in Tampere gegen den krassen Außenseiter mit 3:0. In Helsinki wurde der Beginn der Partie Deutschland – Dänemark aufgrund eines Feuers in der Halle um 1:40 Stunden verschoben.

Nach einem lustlosen ersten Drittel, in dem die US-Boys nur mit vier Strafen auffielen, wurden sie im Mitteldrittel aktiver. Ben Meyers (29.) brachte sein Team schließlich in Führung, Kieffer Bellows machte mit einem Powerplay-Doppelpack zu Beginn des Schlussdrittels (41., 44.) alles klar. Die Briten sind voraussichtlich Österreichs Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

In Helsinki wurde die Halle rund eine halbe Stunde vor Spielbeginn wegen eines Feueralarms evakuiert. Spieler, Zuschauer, Bedienstete und Journalisten mussten vor der Halle ausharren. Es gab keine Verletzten. Das nachfolgende Spiel zwischen Kanada und Kasachstan, das für 19.20 Uhr MESZ angesetzt war, soll nun um 20.30 Uhr beginnen.