USA und Deutschland im Halbfinale der Eishockey-WM

Die USA und Deutschland haben bei der Eishockey-WM in Riga das Halbfinale erreicht. Die weiterhin überzeugenden US-Amerikaner gaben sich am Donnerstag im Viertelfinale gegen die Slowakei mit 6:1 keinerlei Blöße. Deutschland bezwang die Schweiz 3:2 nach Penaltyschießen. Die beiden restlichen Viertelfinalpartien zwischen Russland und Kanada sowie Finnland und Tschechien stehen noch am Donnerstagabend auf dem Programm. Erst danach stehen die Halbfinal-Paarungen fest.

Von: apa