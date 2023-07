USA und Niederlande in Gruppe-E-Topspiel mit 1:1-Remis

Titelverteidiger USA und die Niederlande haben sich am Donnerstag bei der Frauen-Fußball-WM im Topspiel der Gruppe E mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden getrennt. Keines der beiden Teams ist damit noch fix aufgestiegen, die Basis dafür ist aber gelegt. Die Tore erzielten Jill Roord in der 17. Minute bzw. für die US-Amerikanerinnen Lindsey Horan in Minute 62 per Kopf. Das Parallelspiel zwischen den Außenseitern Portugal und Vietnam ist für 9.30 Uhr MESZ (live ORF 1) angesetzt.

In der Neuauflage des WM-Finales von 2019 lagen die USA erstmals seit 2011 in einem WM-Match zur Pause zurück. In den letzten 20 Minuten hatten beide Seiten gute Chancen auf den Sieg. Das Übergewicht lag generell mehr bei der US-Equipe, was auch die Gesamtstatistik von elf Eckbällen im Vergleich zu nur einem für die Niederländerinnen bzw. ein 18 zu 5 in den Torschüssen ausdrückt.

In einem weiteren Donnerstag-Spiel trifft in Gruppe B das Co-Gastgeberteam von Australien auf Nigeria (12.00 Uhr).