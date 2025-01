Van Gerwen in London im Darts-WM-Halbfinale – Price out

Von: APA/dpa

Weltklasseprofi Michael van Gerwen nimmt bei der Darts-WM in London weiter Kurs auf seinen vierten Titel. Der 35-jährige Niederländer besiegte Englands Callan Rydz am Neujahrstag mit 5:3 und steht zum insgesamt neunten Mal in der Runde der letzten Vier. Das Traum-Halbfinale zwischen Van Gerwen und seinem Dauerrivalen Gerwyn Price entfällt allerdings. Der Waliser verlor mit 3:5 gegen den Engländer Chris Dobey. Die Semifinal-Duelle finden am Donnerstagabend (20.30 Uhr) statt.